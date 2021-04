Lyon : Les terrasses seront ouvertes toute l'année

Une annonce de la mairie qui devrait soulager les restaurateurs de Lyon : ils pourront ouvrir leur terrasse en permanence.

La mairie de Lyon, lors d'un point presse cette après-midi, annonce que les restaurants et les bars pourront ouvrir des terrasses de manière permanente et non plus seulement pour la saison estivale.

"C'est avec soulagement, joie et sérénité que nous accueillons ces bonnes nouvelles", a commenté le président départemental du syndicat UMIH Thierry Fontaine.

Plus d'informations à suivre.