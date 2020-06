Lyon : les photos de l’exploration du lac du parc de la Tête d’Or

Début juin, Odysseus 3.1 est parti explorer le lac du parc de la Tête d’Or. Ils viennent de publier quelques photos de ce qu’ils y ont trouvé.

Le 4 juin, et pour deux jours, les équipes d’Odysseus 3.1 ont plongé dans le lac du parc la Tête d’Or. Leur but était de cartographier, documenter le lieu ainsi qu’inventorier la faune et la flore.

Ils ont publié le 12 juin, sur Facebook, les photos des profondeurs du lac, de ses alentours et des coulisses de l’exploration de ce bel espace de nature de Lyon.

Voici quelques-uns des clichés pris par Odysseus 3.1 :

