Lyon : les manifestations interdites en Presqu'île ce mardi

Aucune manifestation ne pourra avoir lieu en presqu'île de Lyon ce mardi.

La préfecture du Rhône a annoncé ce lundi la mise en place d’un périmètre d’interdiction de manifestation ce mardi 10 décembre de 8h à 22h. Cette annonce intervient alors qu'une nouvelle manifestation contre la réforme des retraites est annoncée demain à Lyon. “Depuis plusieurs mois, des manifestations revendicatives se sont déroulées en presqu’île et ont engendré de nombreux troubles à l’ordre public. Afin de prévenir les dégradations et les violences de certaines personnes présentes dans les cortèges dans des zones très fréquentées par les piétons, Pascal Mailhos, préfet de la région Auvergne- Rhône-Alpes, préfet du Rhône, a pris un arrêté interdisant tout défilé ou rassemblement revendicatif”, justifie la préfecture.

Le périmètre concerné est le suivant : rue du Puits Gaillot, place des Terreaux, rue d’Algérie, quai Saint-Vincent, quai de la Pêcherie, quai Saint-Antoine, quai des Célestins, rue du Colonel Chambonnet, rue de la Barre, quai Jules Courmont et quai Jean Moulin (les quais Saint-Vincent, de la Pêcherie, Saint-Antoine, des Célestins, Jules Courmont et Jean Moulin et la rue de la Barre sont exclus de ce périmètre).

“Les cortèges, défilés et rassemblements revendicatifs sont également interdits rue Victor Hugo”, concluent les services de l'État.