Lyon : les lignes de TER perturbées à cause... des feuilles mortes

Ce mardi matin, la circulation est particulièrement difficile pour les TER à destination et au départ de Lyon. La cause : des feuilles mortes sur les rails.

"Les feuilles mortes se ramassent à la pelle..." ce 13 novembre plusieurs lignes de TER sont perturbées au départ et à destination de Lyon. Selon la SNCF, la cause vient "d'un nombre important de feuilles mortes sur les rails". Ainsi les lignes Lyon - Grenoble, Lyon - Chambéry, Saint-Étienne - Lyon, Roanne - Lyon, Mâcon - Lyon, et Bourg-en-Bresse - Lyon ont connu de nombreux retards depuis 6h50. Par ailleurs, depuis 9h, des retards sont également apparus sur la ligne Valence - Lyon.