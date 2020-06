Lyon : les films Harry Potter ressortent en 4DX au cinéma

Des sièges qui bougent, de la fumée, des projections d'eau... A Lyon, les salles 4DX de Pathé proposent du cinéma façon parc d'attractions. La saga Harry Potter fait son retour dans ce format.

La 4DX, c'est un petit peu le cinéma façon tour de manège avec ses effets supplémentaires comme les sièges qui bougent, la fumée, les projections d'eau ou les vibrations façon "coups".

Même le plus mauvais des navets peut prendre un tour inattendu en 4DX, tandis que certains films excellents prennent une autre dimension. À l'occasion du retour des salles de cinéma, mais pas encore des films récents, Pathé a choisi de programmer quelques classiques et incontournables.

Ainsi, la saga Harry Potter va avoir le droit à une ressortie en 4DX dès ce mercredi 1er juillet au Pathé Bellecour (en version française).

HARRY POTTER A L ÉCOLE DES SORCIERS,

En 4DX, Mer,Ven,Mar : 17h00

Sam,Dim : 14h25

HARRY POTTER ET LA CHAMBRE DES SECRETS,

En 4DX, Mer,Ven,Lun : 20h10

Sam,Dim : 20h30

Jeu : 17h00

Pour les fans de la saga, cela sera l'occasion de redécouvrir les films dans un format inédit avec quelques sensations supplémentaires. A noter, Fast and Furious 7 sera également diffusé en 4DX, samedi et dimanche de 17h35, jeudi et mardi à 20h10 et lundi à 17 heures. On attend désormais impatiemment que Pathé se décide à programmer les deux meilleurs films 4DX : Gravity et Mad Max Fury Road !