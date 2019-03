Lyon : les éboueurs continuent leur grève et bloquent un incinérateur

Les éboueurs de la métropole de Lyon maintiennent leur mouvement de grève, suspendant les collectes des déchets. Ce lundi, ils ont choisi de bloquer l’incinérateur de Gerland.

Dans la métropole de Lyon, la collecte des déchets est assurée par des entreprises privées pour Lyon et Villeurbanne, et le public pour le reste du territoire. Ce sont ces agents qui sont en grève depuis mardi 19 mars, n'assurant plus les collectes. Ils se sont mobilisés pour plus de pouvoir d'achat, mais aussi contre les tournées l'après-midi ou avec un seul agent à l'arrière des camions.

Des négociations ont débuté vendredi dernier, mais elles n'ont pas encore abouti à un accord (lire ici). Les agents de la métropole ont choisi ce lundi matin de bloquer l'incinérateur de Gerland, ce qui pourrait perturber également le ramassage dans Lyon et Villeurbanne. Aucune décision de suspension de la grève ne devrait être prise avant vendredi selon les dernières informations, les agents attendant des propositions concrètes de la métropole.