Lyon : les deux lycéennes disparues ont été retrouvées

Vendredi, un appel à témoin avait été publié suite à la disparition inquiétante de deux lycéennes à Sainte-Foy-Lès-Lyon. Elles ont été retrouvées.

Deux lycéennes, Laure et Carla avaient disparu depuis le lundi 4 février. Scolarisées à Sainte-Foy-Lès-Lyon, elles n'avaient plus donné aucune nouvelle à leur famille. Les policiers avaient lancé un appel à témoin vendredi pour aider les recherches. Elles ont été retrouvées "saines et sauves" dimanche soir et "remises à leurs parents respectifs" selon la Direction départementale de la sécurité publique du Rhône.