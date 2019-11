Lyon : les agriculteurs suspendent le blocage des routes

Après une rencontre au ministère de l'Agriculture, les agriculteurs ont choisi de suspendre leurs actions. À Lyon, ils ont choisi d’arrêter les blocages.

Ce mercredi, les agriculteurs du Rhône avaient entrepris une grande opération de blocage des axes majeurs en direction de Lyon. À l'initiative de la FNSEA et le syndicat des Jeunes Agriculteurs, le mouvement demandait une meilleure rentabilité de leur exploitation et un effort des industriels et intermédiaires comme la grande distribution.

Depuis la fin d'après-midi, ils attendaient l'issue d'une réunion à Paris entre une délégation et le ministre de l'Agriculture. Après cette réunion, la direction nationale de la FNSEA a choisi de suspendre le mouvement, les agriculteurs seront reçus le 3 décembre par le Premier ministre Édouard Philippe. À Lyon, à la suite d'une concertation, le cortège présent au rond-point du Valvert a décidé de lever le blocage.

Plusieurs routes étaient encore coupées ce mercredi à 20 heures, à l'image de l'A6 entre Anse et Porte de Valvert en direction de Lyon, l'A466 à hauteur de Quincieux en direction de Lyon, ou bien encore l'A42 dans les deux sens. Sur cet axe, un automobiliste a renversé deux agriculteurs en forçant un barrage (lire ici). Le retour à la normale devrait être progressif, même si la congestion pourrait perdurer une partie de la soirée.