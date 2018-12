Ces femmes et ces hommes ne peuvent tolérer de voir des mineurs étrangers isolés dans les rues de Lyon. Les accueillants, documentaire réalisé par Sylvie Perrin et co-écrit par Raphaël Ruffier-Fossoul, rédacteur en chef de Lyon Capitale, est diffusé le 10 décembre sur France 3, à 23h45.

Véronique, Clémence, Emmanuel, Nicole, Suzon, Jean, Elisa... Ces hommes et femmes, de tous âges et de tous milieux, témoignent face caméra de leur relation avec les mineurs étrangers isolés qu'ils ont décidé d'aider et d'accueillir chez eux, dans l'illégalité. En 2017, 50 000 jeunes se déclarant mineurs sont arrivés en France. Au-delà des chiffres, le documentaire Les accueillants, réalisé par Sylvie Perrin, plonge au cœur d'une réalité humaine. L'objectif se braque sur le quotidien de ces familles qui n'ont pas pu détourner le regard face à la détresse. Avec émotion, ces citoyens français racontent comment ils ont pris conscience qu'ils devaient "faire quelque chose" pour aider ces jeunes, qui dorment parfois dans la rue à quelques centaines de mètres de chez eux. Que ce soit pour un hébergement temporaire dans une colocation, ou pour accompagner le jeune dans sa reconstruction.

Un engagement citoyen né face aux défaillances des pouvoirs publics pour accueillir ces mineurs. Profond, l'engagement citoyen a aussi ses limites, comme le montre le témoignage de Clémence. Après avoir logé durant plusieurs mois quatre jeunes, elle quitte son appartement pour un projet de voyage. Elle explique le sentiment qui l'habite, entre satisfaction de voir aboutir un projet de longue date et désarroi face à la situation de ces jeunes qui n'avance pas. L'un de ses protégés vient de voir sa minorité refusée par les services de la Métropole de Lyon. Le collectif AMIE (accompagnement mineurs isolés étrangers) ouvre également les portes de sa permanence à Lyon, où des dizaines de jeunes sont accueillis chaque jour. Les bénévoles, qui ne peuvent loger les mineurs à titre collectif, les aident au quotidien dans leurs démarches, mais aussi à raconter leurs parcours, souvent difficile, dans l'espoir d'une vie meilleure.

Les accueillants, documentaire réalisé par Sylvie Perrin, co-écrit par Raphaël Ruffier-Fossoul et produit par Jérôme Duc-Maugé, le lundi 10 décembre sur France 3 à 23h45.

La diffusion du documentaire sera suivi du débat "Mineurs étrangers : accueillir à tout prix", sur France 3 Auvergne Rhône-Alpes