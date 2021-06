Lyon : l’ensemble oriental Al-Kindî sur la scène des Nuits de Fourvière ce soir

Le festival des Nuits de Fourvière propose ce lundi 7 juin, au Grand Théâtre, une soirée qui sera ouverte par le duo composé de Ballaké Sissoko et Vincent Segal avant de prendre une tournure plus orientale avec la performance de l’ensemble Al-Kindî et des Derviches tourneurs de Damas.

Depuis une semaine, les soirées sur la colline de Fourvière sont rythmées par le défilé de chanteurs, danseurs et musiciens sur la scène du Grand Théâtre. Ce lundi soir, on y retrouvera, à partir de 18h30, l’ensemble Al-Kindî qui réunit des artistes syriens, égyptiens, irakiens, turcs ou encore tunisiens qui feront résonner aux oreilles du public les notes du luth oriental, de la cithare orientale ou encore d’une flûte en roseau. Les musiciens seront accompagnés par la voix du chanteur Abdulhamane Modawar et les choeurs de Junayd Bourret, Ismaïl Bourret et Zacharie Thibon. La performance virevoltante des Derviches tourneurs de Damas viendra parfaire cette soirée orientale.

En ouverture de la soirée, le joueur de kora Ballaké Sissoko et le violoncelliste Vincent Ségal proposeront une performance musicale à quatre mains.

