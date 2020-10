Lyon : l’édition 2020 du salon Epoqu’Auto annulée

Les organisateurs d’Epoqu’Auto ont annoncé ce vendredi soir que l’édition 2020 du salon était annulée à cause de la situation sanitaire.

C’est désormais officiel, le salon Epoqu’Auto qui devait se tenir à Euroxpo du 6 au 8 novembre est annulé. Les organisateurs expliquent avoir pris cette décision à cause de plusieurs facteurs : "l’évolution de la crise sanitaire ponctuée d’incertitudes, la réglementation émise par le Préfet du Rhône limitant la jauge à 1000 personnes et le respect du confort de nos exposants et de nos visiteurs".

L’organisation du Salon Epoqu’Auto donne déjà rendez-vous en novembre 2021 aux passionnés d’automobiles anciennes, annonçant "une édition qui sera, à n’en pas douter, exceptionnelle".