Lyon : le vendeur de vélo volé avait été pris en photo par un témoin

Les policiers ont interpellé un mineur tentant de vendre un vélo volé à Lyon. Il avait été pris en photo par un témoin lors d'une tentative de cambriolage.

Le 15 octobre, vers 16 heures, à l'angle des rues Montesquieu et Chalopin dans le 7e arrondissement de Lyon, les CRS ont interpellé un mineur en train de vendre un vélo volé pour 110 euros. Ce dernier était estimé à 5 000 euros et venait d'être dérobé le jour même lors d'un cambriolage chez un particulier rue Chalopin. Le mineur n'a pas été en mesure d'en justifier la provenance et avait été pris en photo par un témoin lors d'une tentative de vol par effraction commise impasse Rival. Il a indiqué avoir trouvé le vélo dans un parc, niant les faits qui lui étaient reprochés. Il sera présenté au parquet ce jeudi pour "tentative de vol par effraction et recel de vol par effraction".