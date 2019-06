Lyon : le tracé du métro E choisi... pour l'instant

Suite à la concertation autour du métro E, le Sytral a choisi un premier tracé. Néanmoins, il pourrait évoluer.

La ligne de métro E de Lyon continue d'aller plus loin dans le concret. A la suite de la concertation autour de cette ligne, un premier tracé est parvenu à se distinguer. Le Sytral ainsi choisi les stations : Alaï, Libération, Ménival, Point-du-Jour, Saint-Irénée et Bellecour. En presqu'ile, c'est donc la grande place emblématique qui a été choisi et non l'Hôtel de Ville qui était également proposé.

Aucun consensus ne s'est distingué sur la question Trion ou Saint-Irénée. Selon la concertation, les "deux secteurs ont été jugés pertinents, de manière équivalente". La zone Saint-Irénée a donc été choisi car "techniquement préférable à celle de Trion : la fréquentation estimée est supérieur, et une connexion avec l'axe A2 du plan de déplacement urbain permet de desservir également Saint-Foy-Lès-Lyon.

Un autre terminus côté Lyon s'est distingué avec une forte demande pour la Part-Dieu côté Est. Le Sytral a choisi de commander une étude complémentaire (lire ici). Ce premier tracé peut donc encore évoluer. Si le projet final est accepté lors du début du prochain mandat, la ligne E pourrait être mise en service autour de 2030.