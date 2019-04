Lyon : le secteur hôtelier garde le sourire

Les chiffres du secteur hôtelier pour 2018 à Lyon sont dans le vert et ne souffrent par du contexte social, pour l’instant.

Malgré un contexte social compliqué en 2018, le secteur hôtelier de la métropole lyonnaise est en forme. La demande globale par nuit est " en hausse de 2 % en 2018 ". " Avec 70 % d'occupation des 14 800 chambres disponibles ", la Métropole lyonnaise se classe à la deuxième position française en termes de taux d'occupation par nuitée. Une performance permise par " une offre plus diversifiée et plus ciblée " selon Miheala Neaga, conseillère de proximité pour la CCI.

Environ 25 % de touristes viennent des États-Unis, d'Allemagne, de Suisse

Lyon c'est d'abord la deuxième ville de France en termes d'accueil de congrès. Cette position lui a permis de développer un fort tourisme professionnel, environ 64 % des visiteurs passés par Lyon en 2018. Les touristes de loisirs viennent principalement le week-end. Lyon, en tant que capitale touristique régionale, attire autant des visiteurs venus de la région que des visiteurs internationaux, environ 25 % " venant principalement des États-Unis, d'Allemagne et de Suisse " explique Miheala Neaga.

Les Gilets jaunes inquiètent pour 2019

Les crises sociales successives de 2018 suscitent toutefois des craintes dans le secteur du tourisme lyonnais. " Les réservations pour les Congrès se font un ou deux ans à l'avance, l'impact d'image sur la ville des Gilets jaunes ne se verra qu'à ce moment-là ". Jean-Michel Daclin président d'OnlyLyon Tourisme et Congrès est en revanche moins inquiet pour les touristes présents le week-end " c'est du tourisme volatile qui reviendra très vite quand les manifestations seront terminées ".

Reste une difficulté qui n'est pas liée aux Gilets jaunes, faire de Lyon une ville attractive en Juillet-Août. Pour cela la Métropole et David Kimelfeld en tête compte sur des événements qui attirent le public. En juillet 2019 les trois matchs de coupe du monde de football féminin sont particulièrement attendus.