Lyon : le salon des vins de vignerons indépendants revient du 28 octobre au 1er novembre

Pour sa 31e édition, le salon des vignerons indépendants s'installe à la Halle Tony Garnier.

La dernière édition avait eu lieu en octobre 2019. Le salon des vins des vignerons indépendants revient après deux ans d'absence dues à la pandémie de covid-19. Pour sa 31e édition, 500 exposants des quatre coins de la France métropolitaine seront présents à la Halle Tony Garnier (7e). Du 28 octobre au 1er novembre 2021, les visiteurs pourront déguster et acheter le vin de vignerons indépendants.

Le salon revendique une "équité" entre les producteurs : tous les stands sont identiques, et les appellations réparties dans le salon, pour faire connaître les moins connues. Un verre est distribué à tous les visiteurs à l'entrée et des ateliers d'initiation à la dégustation sont proposés chaque jour à 11h, 15h et 17h (sauf le dernier jour, dernière séance à 15h).

L'entrée est au tarif de 6 euros, et 3 euros en tarif réduit (étudiants et groupes de 10 personnes). Le pass sanitaire est obligatoire pour accéder à l'évènement.