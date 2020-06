Lyon : le Rhône placé en alerte jaune canicule par Météo France

Le département du Rhône est placé en alerte jaune canicule par Météo France.

Le soleil cogne, le mercure monte pour atteindre les 35 degrés et un vent du sud avec des rafales jusqu'à 40 km/h va souffler cet après-midi. Pas de doute, c'est bien l'été qui commence à Lyon.

Météo France vient de placer le département du Rhône en vigilance jaune canicule. Le mercure ne descendra pas sous les 20 degrés cette nuit et le temps pourrait particulièrement lourd entre jeudi et vendredi.

Si Météo France annonce de possibles risques d'orages vendredi matin, les températures devraient être encore élevées jusqu'à samedi. Des averses dimanche pourraient faire baisser le thermomètre.

En attendant, il est important d'être vigilant avec les plus fragiles et plus largement, toute personne qui pourrait souffrir à cause de ces températures élevées.