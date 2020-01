Lyon : le prix des taxis va augmenter

Au 1er février 2020, les tarifs des taxis vont changer dans toute la France, y compris à Lyon et dans le Rhône.

L'arrêté du 24 décembre sur les nouveaux tarifs des courses des taxis en 2020 va entrer en vigueur ce samedi 1er février.

Ainsi, le tarif minimum d'une course passe de 7,10 euros à 7,30 € pour tous les taxis. La prise en charge est désormais plafonnée à 4,18 euros (contre 4,10 en 2019), tandis que le prix du kilomètre parcouru sera plafonné à 1,12 euro (1,10 euro avant).

Enfin le prix horaire pour la période d'attente ou la marche lente à 37,46 euros (contre 36,73 euros en 2019). Ces tarifs s'entendent pour une course normale, hors majoration pour les courses de nuit (dans la limite de 50 %), retour à vide (jusqu'à 100 %) ou route enneigée (jusqu'à 50 %).

Des changements dans le Rhône fixé par arrêté

Dans le Rhône, selon un nouvel arrêté préfectoral, le montant maximal de prise en charge est toujours de 2,50 euros (pas de changement par rapport à 2019). Le tarif minimum d'une course passe à 7,30 €

Le montant maximal du kilomètre parcouru est à 0,83 euro (0,81 euro en 2019).

Enfin, le montant maximal horaire passe à 36,31 euros (contre 35,37 euros par heure en 2019).

Tous ces prix sont hors majoration "nuit" de 19 heures à 7 heures, "retour à vide", "course sur route enneigée ou verglacée".

Un supplément de 2 euros pour réservation immédiate ou 4 euros pour réservation à l'avance peut être demandé. Le prix pour la prise en charge de passagers supplémentaires est de 2,50 euros, applicable pour chaque passager à partir du cinquième.

Tarifs maximaux applicables dans le département du Rhône :

Tarif A : "course de jour avec trajet aller avec le client et retour en charge à la station"

Tarif B : "course de nuit, effectuée le dimanche et les jours fériés ou course sur route enneigée ou verglace, trajet aller avec le client et retour en charge à la station"

Tarif C : "course de jour avec trajet aller avec le client et retour à vide à la station"

Tarif D : "course de nuit, effectuée le dimanche et les jours fériés ou course sur route enneigée ou verglace, trajet aller avec le client et retour à vide à la station"