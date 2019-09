Lyon : le pont de Givors ouvert à nouveau, bientôt la fin de la galère

C’est bientôt la fin de la galère pour les usagers qui ont l’habitude d’effectuer le trajet entre Saint-Etienne et Lyon. Fermé depuis vendredi soir, le pont de Givors est ouvert à nouveau depuis 15h. La fin des travaux approche.

Depuis plusieurs semaines, c’est la galère sur l’A47 à Givors. Le pont de Givors, point de passage clé entre Lyon et Saint-Etienne, est en pleine rénovation et il est totalement ou partiellement fermé certains soirs ou week-ends. Ce week-end, c’est le dernier week-end de fermeture totale. Depuis vendredi 22h et jusqu’à ce dimanche 15h, le pont était totalement fermé.

Depuis 15h, ce n’est donc plus le cas. Et c’est donc bientôt fini. Les travaux doivent se terminer fin septembre. Mais la fin de la galère approche. Le pont de Givors est un point de passage clé entre Lyon et Saint-Etienne. Il voit passer environ 90 000 véhicules par jour.