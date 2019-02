Lyon : le périphérique bientôt à 70 km/h, l'A6/A7 ensuite ?

On connait enfin à partir de quelle période le périphérique de Lyon devrait passer à 70 km/h. La partie de l'A6/A7 déclassée pourrait suivre prochainement et être limitée à la même vitesse.

Annoncé pour début 2019, le passage du périphérique de Lyon s'est fait attendre. Alors qu'il était interrogé par Lyon Capitale sur la pollution (lire ici), le président de la métropole David Kimelfeld donne aujourd'hui la période à partir de laquelle cette nouvelle limitation de vitesse devrait être effective : "Pour des raisons techniques, la limitation à 70 km/h sur le périphérique se concrétisera fin mars, mi-avril".

En ce début 2019, marqué par les pics de pollution à répétition, le président de la métropole de Lyon va désormais plus loin : "Je m’interroge aussi sur l’A6/A7 déclassée. L’objectif à terme c’est de limiter la circulation à 70 km/h sur l’ensemble du parcours, mais je me demande si l’on ne devrait pas avancer cette limitation au moment des aménagements. Les travaux vont prochainement démarrer, je pense que nous devons en profiter pour mettre le sujet des 70 km/h sur la table". Dès le départ du projet, les 70 km/h sur la portion déclassée de 16 km avaient été mis en avant. Les travaux doivent débuter d'ici 2020, reste à voir si cette réflexion de limiter la vitesse plus tôt sera effective d'ici là.

