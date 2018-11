Lyon : le métro B ne circule plus entre Jean Macé et Gare d'Oullins

Aucun lien avec la grève sur le réseau métro de Lyon ce mercredi 14 novembre. A cause d'un objet sur la voie, la ligne B ne circule plus entre Jean Macé et Gare d'Oullins.

Mise à jour : reprise progressive du trafic

Ce mercredi, le réseau métro à Lyon est toujours perturbé par des grèves. Sans aucun lien avec ce mouvement social des régulateurs, la ligne B ne circule plus entre Jean Macé et Gare d'Oullins à cause d'un objet métallique sur la voie. Des bus relais sont mis en place tandis que le métro B fonctionne normalement entre Charpennes et Jean Macé.