Lyon : le métro A perturbé ce lundi soir, circulation partielle

Suite à un incident technique, la ligne du métro A de Lyon est perturbée ce lundi soir.

En raison d'un incident technique à la station Bellecour, la ligne de métro A circule uniquement entre Charpennes et Vaulx-en-Velin La Soie. Les stations entre Charpennes et Perrache ne sont plus desservies. Le retour à la normale est prévu autour de 19h30. Il s'agit d'un incident technique au niveau des portes sur une rame. Les équipes techniques sont sur place pour tenter de relancer la ligne le plus rapidement possible.