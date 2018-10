Lyon : le malaise d'un voyageur bloque partiellement le métro D

Ce vendredi matin, un voyageur a fait un malaise dans le métro D de Lyon, entraînant des perturbations sur la ligne.

De 10h30 à 11h, la ligne de métro D a été partiellement perturbée. Les stations Garibaldi, Sans Souci et Monplaisir Lumière n'étaient plus desservies. Un voyageur a fait un malaise dans le métro, entraînant une intervention des pompiers et une interruption du trafic pendant une trentaine de minutes. Une fois l'intervention terminée, la ligne a pu reprendre son fonctionnement normal.

