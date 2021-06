Lyon : le Lou met en vente la mythique pelouse de Gerland

À l’occasion de son passage au synthétique, le club de rugby du Lou a décidé de mettre en vente des morceaux de la pelouse de son stade. De quoi permettre aux nostalgiques d’accueillir un peu de l’histoire de Gerland chez eux.

Avis aux amoureux de foot et de rugby, la mythique pelouse de Gerland, qui a accueilli certains des plus grands moments du sport lyonnais, est en vente. À l’occasion de son passage au synthétique le club du Lou a décidé d’offrir une seconde vie à son gazon.

Jusqu’au 9 juillet, il est en effet possible d’acheter, sur la billetterie du Lou, des rouleaux d’1m2 de la pelouse de Gerland, au prix de 10 euros. Selon Arthur Maléo, chargé d'événementiel au club, cette opération répond à une "demande terrible du public". À l’annonce de la disparition prochaine de la pelouse, l’engouement pour en acquérir un morceau se serait emparé des Lyonnais et des Lyonnaises, qui y ont vu défiler, des chanteurs, des joueurs de rugby et les plus grandes stars du foot, du temps où l’OL occupait Gerland. "Lorsque l’on a annoncé le passage au synthétique la première remarque des gens s’était "j’aimerais bien en récupérer un bout"", explique Arthur Maléo.

"Vous êtes seul responsable de la pose de votre pelouse. Si cette dernière ne prend pas, le Lou Rugby ne serait en aucun cas responsable". Le Lou Rugby

Toutefois, attention, l’amour du terrain, nourri par la nostalgie des grandes soirées, ne suffira pas à garder votre morceau de gazon en vie, ce genre de pelouse nécessite une attention particulière. Le club prévient d’ailleurs les futurs acquéreurs : "vous êtes seul responsable de la pose de votre pelouse. Si cette dernière ne prend pas, le Lou Rugby ne serait en aucun cas responsable".

Avant le découpage de la pelouse plusieurs événements seront organisés sur le terrain durant trois semaines. Une partie des recettes récoltées sera notamment reversée à l’armée du Salut.

Guinguette, espace lounge, barbecue, DJ, pétanque, espace Ricard & surprises... retrouvez le programme de l'Afterwork des Lyonnais ! #PelouseAutorisée ▶️ https://t.co/5MhMQ3cbd8 RDV le jeudi 1er juillet sur la pelouse mythique du #MatmutStadium de #Gerland ! 🍻 pic.twitter.com/NHSIqYh15N — LOU Rugby (@LeLOURugby) June 21, 2021

