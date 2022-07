Lyon : le jeune homme de 26 ans porté disparu a été retrouvé 

Au lendemain de la diffusion d’un appel à témoins signalant sa disparition, Célian Ziade, a été retrouvé sain et sauf. Le jeune homme de 26 ans était porté disparu depuis le 25 juillet au matin.

L’appel à témoins est donc levé.

📢 [#AppelàTémoins TERMINÉ]

Célian a été retrouvé sain et sauf grâce à votre mobilisation et vos nombreux partages.

➡️ Merci de ne plus relayer la photo et l'avis de disparition le concernant. pic.twitter.com/JJQC8zHybw

— Police Nationale 69 (@PoliceNat69) July 28, 2022