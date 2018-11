Lyon : le funiculaire Saint-Just arrêté pour six mois

Le funiculaire Saint-Just à Lyon va bénéficier d'une nouvelle jeunesse. Durant les travaux, il sera fermé pendant six mois.

Après la ficelle de Fourvière, c'est au tour du funiculaire de Saint-Just de bénéficier d'une cure de jouvence. À cette occasion, il sera fermé pour travaux de rénovation pendant six mois, à partir du 10 décembre. Il faudra alors attendre juin 2019 pour pouvoir à nouveau reprendre le funiculaire avec des rames entièrement rénovées, aux lignes proches de celles qui seront mises en place sur la ligne B dès 2020 (voir ci-dessous). Les deux rames qui composent actuellement le funiculaire seront pour l'occasion chargées sur un convoi exceptionnel, avant d'être amenées à l'atelier métro du Sytral à Vaulx-en-Velin où elles seront également contrôlées et améliorées pour prolonger leur durée de vie de 20 ans.

Revers de cette cure, avec cette fermeture de la ligne, il faudra prendre des navettes relais pendant six mois. Elles circuleront entre les stations Fourvière, Minimes et Saint-Just, toutes les dix minutes en moyenne. À voir comment la ficelle pourra répondre à elle seule aux usages pendant un temps puisqu'elle transportera ses passagers habituels, mais aussi ceux du funiculaire Saint-Just avant qu'ils ne prennent les bus relais. Pour l'occasion, son amplitude horaire est agrandie et elle circulera de 5h20 à 00h.

Du lundi au vendredi

- Fréquence de 8 minutes de 7h20 à 9h00 et de 13h40 à 19h10

- Fréquence de 15 à 20 minutes en dehors de ces périodes

Samedi et jours de semaine en période de vacances scolaires

- Fréquence de 8 minutes de 13h40 à 19h10

- Fréquence de 15 à 20 minutes en dehors de cette période

Dimanche

- Fréquence de 15 à 20 minutes