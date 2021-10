Lyon : le festival Lumière fait le plein avec 145 000 festivaliers

Pour sa 13e édition, le festival de cinéma lyonnais a enregistré une belle affluence du 9 au 17 octobre. 145 000 festivaliers ont assisté aux différentes projections, masterclasses et rencontres proposées par l’organisation.

Après une édition tronquée en 2020, en raison de la crise sanitaire, du 9 au 17 octobre dernier le festival Lumière a renoué avec ses stars, ses partenaires et surtout son public. Pour cette 13e édition, qui célébrait la réalisatrice néo-zélandaise Jane Campion et rendait hommage à Bertrand Tavernier, disparu en mars 2021, les festivaliers sont revenus en nombre dans les salles obscures pour découvrir ou redécouvrir les oeuvres présentées pendant la semaine lyonnaise.

Le festival séduit les jeunes

Entre la soirée d’ouverture, avec la projection du Caméraman, le chef-d’oeuvre de Buster Keaton, restauré, et la diffusion de La Leçon de Piano, du Prix Lumière Jane Campion, 450 séances de cinéma étaient proposées. Au total, 110 000 billets ont été vendus, avec un taux de remplissage de 85 %. En légère baisse par rapport à 2019, où 118 000 billets avaient été achetés, mais pour les organisateurs cela reste "un succès".

D’autant plus qu’à cela s’ajoute 35 000 festivaliers qui ont participé aux autres activités proposées, à l’instar des masterclasses, rencontres, expositions et événements professionnels. Parmi lesquels plus de 10 000 jeunes de moins de 25 ans, de quoi laisser présager de belles années au Festival Lumière.