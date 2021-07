Lyon : le Disquaire day remet à l’honneur les vinyles ce samedi

Pour la seconde fois cette année, le Disquaire day fait la part belle aux vinyles. Un peu plus d’un mois après la première date de cette 11e édition les disquaires lyonnais s’associent de nouveau pour mettre en valeur les galettes noires.

Ce samedi 17 juillet, un certain nombre de disquaires de Lyon organisent une sorte de grande foire musicale pour permettre aux Lyonnais et aux Lyonnaises de venir dénicher des vinyles. Dérivé du Record Store Day américain, le Disquaire day est l’occasion pour les mélomanes de mettre la main sur des vinyles produits en édition limitée, mais aussi de découvrir de nouveaux artistes et bien sûr d’échanger avec les disquaires. Que vous soyez adepte de 45 tours ou de 33 tours, il y en aura pour tous les goûts lors de cette 11e édition.

Les disquaires participants :

Bigout Records (Lyon 1er), Tiki Vinyle Star (Lyon 1er), Original Watts (Lyon 1er), Réglas Records (Lyon 1er), Dangerhouse (Lyon 1er), Sofa Records (Lyon 1er), Livity Records (Lyon 5e), Ultimae (Lyon 2e), Gilbert Joseph (Lyon 2e), Gilbert Joseph Carré de soie (Vaulx-en-Velin), Groom (Lyon 1er), Away Hostel and coffee shop (lyon 1er).