Lyon : le conducteur tue un homme et invoque la buée sur son pare-brise

À Lyon, un conducteur a percuté et tué un nonagénaire qui traversait sur un passage protégé.

Lundi 23 septembre, vers 7h40, avenue Barthélemy Buyer dans le 5e arrondissement de Lyon, le conducteur d'un véhicule a percuté un nonagénaire qui traversait sur un passage protégé. Lors de son arrivée, le SAMU n'a pu que constater le décès du piéton.

Interpellé et interrogé par les policiers, le conducteur, un quadragénaire, a expliqué n'avoir rien vu "à cause de la buée sur son pare-brise". Il a été conduit à l'hôpital Édouard Herriot pour des prélèvements sanguins et sera présenté au parquet ce mardi pour "homicide involontaire".