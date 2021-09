Lyon : le chef présumé d'un réseau de trafiquants condamné à 11 ans de prison 

Rejugé après près de 15 ans de cavale par la cour d’assises spéciale de Lyon, Rachid Belayati, le chef présumé d'un réseau de trafiquants de drogue a été condamné mardi 14 septembre à 11 ans de réclusion criminelle.

Interpellé le 25 mars 2019 en Espagne, après près de 15 ans de cavale, Rachid Belayati, était rejugé lundi 13 et mardi 14 septembre par la cour d’assises spéciale de Lyon, pour trafic de stupéfiants en bande organisée. Condamné une première fois par défaut, en 2007, à 15 ans de réclusion criminelle, il a une nouvelle fois été reconnu coupable, même si la peine prononcée est légèrement moins lourde.

En fin de matinée ce mardi, l’avocat général Eric Mazaud avait réclamé 12 ans de prison et 300 000 euros d'amende contre cet homme de 49 ans. Finalement, cette figure insaisissable du banditisme lyonnais et stéphanois des années 2000 devra purger une peine de 11 ans d’emprisonnement et s’acquitter d’une amende de 100 000 euros, rapporte l’AFP.

Le "principal responsable" du réseau

Décrit comme le "principal responsable" d’un réseau d’importation de cannabis depuis l’Espagne à destination de la région lyonnaise, l’affaire jugée ces deux derniers jours portait sur la logistique de neuf convois de cannabis organisés entre 2002 et 2004. Pour mémoire, un stock de 950 kg de résine de cannabis avait notamment été saisi par la police judiciaire dans un hangar de Corbas.

Selon l’avocat général, "Rachid Belayati a participé et organisé des convoyages surveillés, dans un réseau constitué de trois fournisseurs et plusieurs lieux de stockages". Des accusations contestées par l’accusé qui a répété aux magistrats n’avoir "été qu’un intermédiaire" avant de relativiser son implication en expliquant avoir participé à des importations "pour rembourser les dettes" d’un groupe de complices, interpellés lors d’une première vague d’arrestations.

Pour son avocate, un autre personnage, non identifié et présenté comme "le Patron" dans le dossier, serait le véritable fournisseur du réseau.