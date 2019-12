Lyon : le cambrioleur en série était déjà en prison

Un homme est soupçonné d'avoir commis six cambriolages sur l'agglomération de Lyon avant d'être incarcéré pour une autre affaire.

Un homme de 45 ans, déjà connu pour 66 antécédents judiciaires, a été extrait de la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône. Avant son incarcération dans le cadre d'une autre affaire, il aurait commis six vols sur l'agglomération de Lyon entre mars et août 2019, au préjudice de commerces et particuliers (à Lyon, Saint-Fons et Vénissieux). L'homme a été identifié grâce à des vidéos et des traces ADN.

Des cartes bancaires dérobées lors de ses cambriolages ont été également utilisées pour des achats. L'homme a reconnu partiellement les faits, il sera présenté au parquet ce mardi 17 décembre.