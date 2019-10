Lyon : le 18 et le 112 fonctionnent à nouveau dans le Rhône

Après un incident technique qui empêchait l'acheminement des appels, le 18 et le 112 fonctionnent à nouveau pour appeler les secours.

Ce jeudi 3 octobre, un incident technique ne permettait plus d'appeler le 18 et le 112 dans plusieurs départements, dont le Rhône. Pour contacter les pompiers, il fallait alors composer le 15 ou le 17. Cet incident technique est désormais résolu. Le 18 et le 112 sont à nouveau pleinement fonctionnels.

Le Service Départemental-Métropolitain d'Incendie de Secours a tenu à remercier la police du Rhône, les gendarmes du département et le SAMU qui s'étaient tous mobilisés pour permettre l'acheminement des appels pendant cet incident technique. La continuité du service public d'incendie et de secours a ainsi pu être maintenue.