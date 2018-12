Lyon : l’appel à la paix du Recteur de la Grande Mosquée

Pour les fêtes de fin d’année Kamel Kabtane, le recteur de la Grande Mosquée de Lyon appelle à la fraternité entre les confessions.

Kamel Kabtane, recteur de la Grande Mosquée de Lyon a tenu à présenter ses vœux à ses "frères chrétiens" qui prient pour "notre Dieu commun, le dieu de l’amour". Un appel à l’unité des peuples, et de toutes les confessions. Kamel Kabtane souhaite aussi l’union des juifs, chrétiens et musulmans pour la paix entre les peuples et la solidarité aux migrants qui arrivent en Europe. "En ces temps où des hommes des femmes et des enfants meurent encore de la haine et de la violence en Irak, en Syrie, en Birmanie, en Palestine et à Gaza. En ces temps où au péril de leur vie certains bravent les mers et les océans et lorsqu'ils atteignent les cotes de l'espoir ils sont rejetés méprisés, il nous appartient chrétiens, juifs et musulmans d'élever nos prières vers celui qui chaque instant de notre vie nous apporte la force de l'espoir pour que finisse la guerre, pour que disparaisse la haine, pour que cesse cette violence, qui chaque jour creuse encore plus le fossé qui sépare les hommes", exprime-t-il dans une lettre.

"En ces moments de fête pour les Chrétiens, nous vous adressons nos vœux fraternels et vous demandons d'élever encore plus fort vos prières afin que le souhait de paix de fraternité et d'amour que nous formulons chacun dans nos prières puissent atteindre ceux qui dans ce monde détiennent le pouvoir d'imposer la paix. C'est pourquoi à vous mes amis, mes frères en Dieu j'adresse en cette nuit mes vœux fervents de paix, de fraternité et d'amour", conclut le recteur de la Grande Mosquée de Lyon.