Lyon : lancement du Magnifique Printemps, festival de la poésie et de la Francophonie

Le festival de la poésie et de la Francophonie, Magnifique Printemps, commence ce samedi 13 mars et doit durer jusqu’au 28 mars.

À partir de ce samedi 13 mars et jusqu’au 28 mars, la 5e édition du Magnifique Printemps propose aux Lyonnais et au-delà de s’émerveiller avec les mots, avec la poésie. Une trentaine d’auteurs et d'autrices, dont la marraine du festival Murielle Szac et l'invité d’honneur Yvon Le Men, proposeront une soixantaine de rendez-vous, gratuits pour la plupart, faits de spectacle, performances, lectures autour de la poésie.

Contexte sanitaire oblige, la plus grande partie du festival sera numérique, avec des audio, lives, visioconférences, captations, émissions radiophoniques… Quelques événements en présentiel pourront tout de même être proposés.

Le programme complet du festival est disponible ici.