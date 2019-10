Lyon : la Vogue des marrons de retour ce week-end

Les carrousels sont toujours présents pour le plus grand plaisir des plus petits – © Romane Guigue

Du 5 octobre au 11 novembre, la fête foraine lyonnaise va reprendre ses droits sur le boulevard de la Croix-Rousse.

La traditionnelle fête foraine lyonnaise va faire son retour ce samedi 5 octobre sur le boulevard de la Croix-Rousse pour un peu plus d'un mois manèges, attractions et stands. Une tradition qui perdure depuis plus de 150 ans en haut de la colline qui travaille. C'est le 4 octobre 1851 que la Croix-Rousse accueille l’une de ses premières vogues, dont l’affiche programme est parvenue jusqu’à nous. Pour la première fois, “Places et Promenades publiques où se tiendra la Vogue seront complètement illuminées au gaz, avec des appareils d’une invention toute nouvelle”. À l’époque, pas de train fantômes ou de montagnes russes, mais du “tir à la cible, à l’épée et à la boule”, “courses en sac”, “casse-pot”, “tirs à l’oiseau” et bien sûr, le soir, les danses et bals publics qui donnent son autre nom à la vogue.

Le saviez-vous ? En 1896 Lyon compte une douzaine de vogues qui s’étalent sur 207 jours entre Pâques et la Toussaint. La première débute en avril, quai Claude-Bernard avant celles de la Boucle, de Perrache, du quai de l’Est, de Vaise et de la Guillotière en juillet, et de nouveau Perrache, puis le cours du Midi et Saint-Pothin, la saison s’achevant en octobre-novembre à la Croix-Rousse.

