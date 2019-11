Lyon : la neige de retour à Lyon en fin de semaine prochaine ?

Le mois de novembre est bien entamé et il fait de plus en plus froid à Lyon. Les premières chutes de neige pourraient intervenir vendredi, d'après les prévisions.

Il fait de plus en plus froid à Lyon. Le mois de novembre est désormais bien entamé et les premières chutes de neige pourraient intervenir, à Lyon, en fin de semaine prochaine.

Selon diverses prévisions, un temps nuageux et plutôt ensoleillé devrait se maintenir jusqu'à jeudi avant une petite détérioration vendredi et le week-end prochain. Avec des températures très fraîches en matinée. Des températures qui pourraient conduire à l'arrivée de la neige en très basse altitude sur la région lyonnaise vendredi. Notamment dans les zones vallonnées autour de Lyon.

Peu de chances en revanche que la neige tienne en plaine pour l'instant. A suivre donc, les prévisions vont petit à petit s'affiner d'ici vendredi.