Suite à un incident voyageur, la ligne de métro D est partiellement interrompue.

La ligne de métro D ne circule plus entre Gare de Vénissieux à Saxe Gambetta depuis 9h30. Après intrusion voyageur dans le tunnel, la ligne ne fonctionne qu'entre Gare de Vaise et Saxe Gambetta. Des bus relais sont mis en place entre Grange Blanche et Saxe Gambetta.