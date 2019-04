Lyon : la ligne de métro A perturbée suite à une chute sur les voies

Suite à un incident voyageur, la ligne de métro A est perturbée ce lundi soir.

Mise à jour : la personne n'est pas blessée, elle a chuté alors qu'elle était en état ébriété selon nos informations. Le trafic a pu reprendre à 17h40.

Ce lundi après-midi, un voyageur est tombé sur la ligne du métro A à Cusset. Le trafic a été immédiatement interrompu. La ligne de métro circule uniquement entre Perrache et Charpennes.

Les stations entre République Villeurbanne et Vaulx-en-Velin La Soie ne sont plus desservies. Des bus relais ont été mis en place pour assurer la liaison entre Charpennes et Vaulx.