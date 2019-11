Lyon : La ligne C du métro sera renforcée par des bus

La ligne C sera épaulée par des bus du lundi 4 au vendredi 8 novembre entre Hôtel de Ville – Louis Pradel et Croix-Rousse, entre 10 heures et 19 heures.

TCL a annoncé mettre en place des bus pour renforcer la ligne C du métro du 4 au 8 novembre. Les bus circuleront entre Hôtel de Ville – Louis Pradel et Croix-Rousse. Entre 10 heures et 14 heures puis entre 16 heures et 19 heures un bus fera la liaison toutes les 8 minutes 30. Entre 14 heures et 16 heures, il faudra patienter 15 minutes entre deux bus.

L’objectif de ce dispositif spécial est de désengorger la ligne C. Depuis mi-octobre, pour des raisons de maintenances, seules 3 rames de métro circulent au lieu de 4 habituellement. Le 18 octobre TCL avait prévenu que la situation devait durer 1 mois. Pour le moment les bus en renfort n’ont été annoncés que pour la semaine du 4 novembre. Les lignes de bus classiques C13, C18, 2, 33 et S6 sont une autre alternative à la ligne C.