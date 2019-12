Lyon : la justice refuse la mise en liberté de Christian Quesada

L'ancien candidat de télé vivant dans l'Ain, incarcéré depuis huit mois, avait demandé sa remise en liberté à la justice.

L'ancien candidat de l'émission “Les 12 coups de midi” sur TF1 a vu sa demande de remise en liberté être refusée par la cour d’appel de Lyon ce mardi, rapporte l'AFP. Christian Quesada est incarcéré depuis huit mois dans le cadre d'une enquête pour “corruption de mineur” et “détention et diffusion d’images pédopornographiques”. Il avait échangé avec d'autres internautes plusieurs centaines d'images et vidéos de mineurs agressés sexuellement et violés. Une plainte avait été déposée après qu'il a demandé à une jeune fille de se déshabiller en se faisant passer pour un garçon de son âge. Condamné une première fois pour exhibition sexuelle en 2002 et une autre fois en 2009 pour détention d'images pédopornographiques, cet habitant de l'AIN avait gagné plus de 800 000 euros dans l'émission de TF1.