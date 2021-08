Lyon : la compagnie des Incarnés propose du théâtre interactif autour de l'égalité femme-homme

Le 9 août au parc de la Visitation, un évènement de "théâtre forum" permettra d'échanger sur l'égalité des genres.

Se divertir et réfléchir à la fois. C'est ce que propose la compagnie des Incarnés lundi 9 août à 18h30 au parc de la Visitation. Les acteurs et actrices proposeront des saynètes autour du thème de l'égalité des genres. Le public pourra choisir les thèmes abordés et proposer des résolutions pour les intrigues jouées.



Car ce spectacle s'inscrit dans théâtre particulier, appelé "théâtre forum". Selon la compagnie des Incarnés, il "vise à mettre en scène, pour leur redonner leur dimension collective, des situations problématiques ou conflictuelles". En proposant au public de prendre part aux saynètes jouées, "s’instaure alors un débat démocratique et participatif", développe la compagnie.

Ce spectacle est proposé dans le cadre du festival "Tout l'monde dehors" qui propose des activités culturelles tout l'été à Lyon. L'entrée est libre et gratuite.