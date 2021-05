Lyon : La billetterie de la Biennale de la danse ouvre ce mardi

Reportée en raison de la crise sanitaire, la Biennale de la danse débutera le 1er juin dans un format adapté aux restrictions. Il sera possible d’acheter ses billets dès ce mardi midi.

Initialement prévue en septembre 2020, la 19e Biennale de la danse se déroulera finalement du 1er au 16 juin 2021, dans un format revu afin de respecter les mesures sanitaires. Cette nouvelle édition s’inscrit dans la saison "Africa 2020", en partenariat avec l’Institut Français, une manière de célébrer « la créativité africaine, entre tradition et hypermodernité » et qui se traduira par la présence de 16 artistes venus de pays d’Afrique.

Une jauge réduite

Cette année, 127 représentations sont programmées dans 37 villes de la Métropole de Lyon et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il sera possible d’acheter ses billets dès ce mardi à midi sur le site de la Biennale, toutefois il ne faudra pas traîner car les places seront plus rares qu’à l’accoutumée. En effet, les organisateurs ont dû revoir leur jauge de spectateurs et la limiter à 35 %. Elle pourrait cependant être amenée à évoluer après le 9 juin pour atteindre 65 %. Le couvre-feu étant fixé à 21 heures jusqu’au 9 juin, les horaires des spectacles prévus avant cette date ont été adaptés.

Par ailleurs, le traditionnel défilé qui réunit habituellement professionnels et amateurs n’aura pas lieu dans les rues de Lyon comme à l’accoutumée. Il a été repensé et se déroulera sous la forme de trois représentations au Grand-Théâtre, les 5 et 6 juin.

La billetterie est accessible ici.