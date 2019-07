Lyon : l'infraction au Code de la route mène la police au cannabis

À Villeurbanne, dans l'agglomération de Lyon, les policiers municipaux sont tombés sur plus de 200 grammes de cannabis à cause d'une infraction au Code de la route.

Le mardi 16 juillet, vers 16h55, les policiers municipaux de Villeurbanne constatent une infraction au Code de la route. Ils contrôlent alors deux personnes à bord du véhicule, très défavorablement connus des services de police. Une forte odeur de cannabis s'échappe de l'habitacle. Sous le tapis de sol, les policiers découvrent 215 grammes de résine de cannabis. L'un des individus a tenté de prendre la fuite et se serait rebellé lors de son interpellation. Ce dernier a reconnu être consommateur de la drogue, mais a nié toute rébellion. Il sera convoqué en justice début 2020. Quant au second individu, il a reconnu la détention du cannabis et sera présenté au parquet ce jeudi.