Lyon : l'enfant de 10 ans retrouvé sur l'autoroute aurait fugué

Il errait, seul, dans le nuit de vendredi à samedi sur l’autoroute A7, à Lyon, à hauteur de l’échangeur de Perrache. Un garçon de 10 ans. Il aurait fugué.

Son père avait été soupçonné, un temps, d'avoir abandonné son fils de 10 ans sur l'autoroute. Il a finalement été laissé libre à l'issue de sa garde à vue, selon Le Progrès. Dans la nuit de samedi à dimanche, un garçon de 10 ans errait sur l’autoroute, à Lyon, à hauteur de l’échangeur de Perrache.

Des policiers, vers 3h30 du matin, ont vite pu le mettre en sécurité. Sa mère, séparée du père, était venu le récupérer.

Finalement, selon le quotidien régional, après une dispute avec son père, l'enfant aurait profité d'une discussion entre son papa et des passants pour se faire la malle et décider de rejoindre, seul, le domicile de sa mère dans le 5e arrondissement. A 10 ans et en pleine nuit.