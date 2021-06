Plus de 4 mois après les faits, l'agresseur présumé a été présenté au tribunal judiciaire de Lyon en vue de sa mise en examen.

L'agression s'était déroulée en plein jour, le 14 février 2021, à 16h30, à la sortie de la station de métro "Foch". Un groupe d'individus abordait un jeune homme de 21 ans et l'un d'eux le menaçait avec un couteau. Permettant ainsi à ses complices de le détrousser et de repartir avec sa casquette, son paquet de cigarettes et sa montre. La victime avait alors déposé plainte, et une enquête avait été ouverte par les policiers du Rhône.

Après des investigations techniques, les enquêteurs étaient parvenus à identifier l'un des auteurs des faits, déjà connu des services de police pour des faits similaires. Toujours en possession de la montre de la victime, il avait été placé en garde à vue. Il avait alors reconnu le vol avec arme, sans toutefois révéler l'identité de ses complices.

Il a été présenté au tribunal judiciaire de Lyon ce vendredi, en vue de sa mise en examen.

