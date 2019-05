Lyon : jeudi de l'Ascension chargé sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes

Ce jeudi dans le sens des départs et dimanche dans le sens des retours, les routes de la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'accès à Lyon seront difficiles selon Bison futé.

Bison futé voit rouge à Lyon et en région Auvergne-Rhône-Alpes ce jeudi. Il est conseillé d'éviter de quitter les grandes métropoles entre 9 heures et 12 heures, de quitter ou traversez l’Île-de-France avant 7 heures et de circuler sur l’autoroute A7 entre 12 heures et 16 heures. Une fois cette journée passée, les deux prochains jours seront paisibles sur les routes avant le retour des difficultés dans le sens des retours ce dimanche.

Bison futé estime que “la période la plus critique en direction des grandes métropoles se situe entre 12 heures et 21 heures. Privilégiez un départ tôt dans la matinée ou en fin de soirée. Évitez de circuler sur les autoroutes A10 entre Bordeaux et Poitiers, A7 entre Orange et Lyon, A9 de l’Espagne vers Narbonne, A61 entre Narbonne et Toulouse de 11 heures à 14 heures et éviter de circuler sur l’autoroute A71, entre Bourges et Orléans, de 15 heures à 17 heures.”