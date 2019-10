Lyon : incident près de Perrache, l'A7 coupée

Suite à un incident de la circulation, l'A7 est coupée en direction de Marseille à Lyon.

Mise à jour : l'A7 à nouveau ouverte, la circulation reste très difficile sur le secteur

Circulation très difficile dans le centre de Lyon ce mercredi matin. En raison d'un incident sur l'A7 à hauteur de Perrache, la circulation est coupée en direction de Marseille et cela pour une durée indéterminée. Des bouchons commencent à se former sur le secteur et remontent jusqu'au tunnel de Fourvière. Il est conseillé d'éviter la zone pour le moment.