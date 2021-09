Lundi soir, sur les Berges du Rhône, à Lyon, deux individus ont tenté de voler des clients attablés à des terrasses.

Vers 21h, ils ont volé le portable d'un client. Ce dernier les a pris en chasse et a récupéré son bien. Un peu plus tard, ils ont aspergé de gaz lacrymogène un client pour tenter de lui voler sa chaîne en or.

Ils ont été interpellés en flagrant délit. Ils sont présentés au tribunal judiciaire de Lyon, ce mercredi, devant le juge des enfants, en vue d'une mise en examen.