Lyon : il tue sa compagne de 23 ans puis se suicide

Le fonds souverain d’Abu Dhabi, deuxième du monde derrière celui de la Norvège, vient de céder pour 700 millions d’euros d’actifs immobiliers en Presqu’île, dont une partie dans le quartier Grôlée. Un record absolu pour Lyon et la 6e plus grosse transaction financière signée sur le marché français en 2019. Quant aux plus-values colossales, notamment à Grôlée, lieu d’enjeux politiques, juridiques et financiers parfois nébuleux, elles se font ni plus ni moins au nez et à la barbe des Lyonnais.