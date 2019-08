Lyon : il couche avec une prostituée, puis l'agresse et la vole

Un homme a été interpellé, soupçonné d'avoir agressé et volé une prostituée à Lyon, après avoir eu un rapport sexuel avec elle.

Le 14 avril, à Lyon, après avoir eu un rapport sexuel tarifé avec une prostituée, un homme aurait agressé la femme, puis lui vole sa recette, évaluée à 150 euros. L'homme qui avait oublié son téléphone portable et ses lunettes à l'intérieur du fourgon de la victime serait ensuite revenu pour le dégrader avant de quitter les lieux dans son véhicule. La prostituée a reçu dix jours d'ITT après cette agression. Les forces de l'ordre sont parvenues à remonter jusqu'à un suspect âgée de 23 ans et domicilié à Chalon-sur-Saône. Il a été interpellé mardi et sera présenté au parquet ce jeudi. Il a reconnu les dégradations, mais nié le vol.