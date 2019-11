Lyon : il achète 1 660 cachets d'ecstasy pour arrondir ses fins de mois

Un homme a été arrêté dans l'agglomération de Lyon, en possession de 1 660 comprimés d'ecstasy. Il a expliqué vouloir arrondir ses fins de mois.

Ce 26 novembre vers 6 heures, les policiers de la brigade des stupéfiants ont interpellé un homme de 21 ans à son domicile à Vaulx-en-Velin, suite à une opération

de police judiciaire diligentée par la Brigade de Répression des Cambriolages. Lors de la perquisition, ils ont découvert 25 grammes d’héroïne, ainsi que 1 660 comprimés d'ecstasy.

Le mis en cause a expliqué avoir acheté la drogue une semaine plus tôt à Firminy dans la Loire à une personne dont il ignore l'identité et dans le but de les revendre pour "arrondir ses fins de mois". Il sera présenté au parquet ce mercredi pour détention de stupéfiants.